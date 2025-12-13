5.1 C
Italia quarta nel G20 per esportazioni

Da stranotizie
Italia quarta nel G20 per esportazioni

Nel terzo quadrimestre siamo saliti al 4° posto tra i Paesi del G20 per esportazioni di merci nel mondo, superando il Giappone. L’implementazione dei dazi voluta dall’Amministrazione Trump non sembra aver inciso sulle nostre vendite all’estero né verso gli Stati Uniti né verso altri mercati internazionali.

Nel terzo trimestre, siamo balzati al quarto posto tra i Paesi del G20 per esportazioni di merci, per un valore di quasi 190 miliardi di dollari. Secondo l’OCSE, dopo aver superato il Giappone, ora ci precedono solo la Cina, gli USA e la Germania. L’Ufficio studi della CGIA segnala che le esportazioni italiane nel mondo sono tornate a crescere e hanno registrato un incremento di 16,6 miliardi di euro rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente.

Le vendite verso il mercato statunitense hanno segnato un risultato positivo, con un incremento di 4,3 miliardi di euro, passando da 48,1 a 52,4 miliardi di euro. verosimile che i consumatori americani abbiano “anticipato” gli acquisti di merci italiane prima dell’entrata in vigore dell’aumento delle tariffe doganali. Tuttavia, la variazione registrata nel mese di settembre, con un aumento del 34,7 per cento, contraddice l’idea che l’incremento delle tariffe doganali avrebbe provocato un crollo verticale delle esportazioni italiane negli USA.

