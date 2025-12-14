10.5 C
Italia punto di stabilita in Europa

L’Italia è considerata un’ancona di stabilità in Europa, grazie ai risultati raggiunti negli ultimi due anni, che hanno superato le previsioni, in particolare nella riduzione del deficit. Ciò sta portando i mercati a guardare all’Italia in una luce diversa, con molti vantaggi per il Paese, come ad esempio il pagamento di meno interessi sul debito.
La direttrice del Fondo monetario internazionale, Kristalina Georgieva, ha definito l’economia dell’Italia “resiliente”, spiegando che ciò significa che l’economia italiana continua ad ottenere buoni risultati nonostante i grandi cambiamenti. Tuttavia, secondo la Georgieva, l’Italia deve ora crescere di più e investire sulla formazione e sul lavoro per dare più possibilità ai giovani.
Inoltre, la Georgieva ha espresso la sua ammirazione per la cucina italiana, recentemente riconosciuta dall’Unesco, definendola “cultura, identità e grande valore economico” per il Paese, sia per il turismo che per le esportazioni.

