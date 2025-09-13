Italia punta sul futuro: investimenti nelle tecnologie quantistiche

Si preannuncia una svolta significativa nell’industria tecnologica grazie alla rivoluzione delle tecnologie quantistiche. Durante una conferenza a Napoli, organizzata dal ministero degli Esteri, è emersa la necessità di un investimento di un miliardo di euro in cinque anni, da includere nella prossima Legge di Bilancio.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha evidenziato che le tecnologie quantistiche rappresentano un “cambiamento di sistema” che avrà impatti notevoli su diversi settori, tra cui la salute, la meteorologia e la geologia. La Strategia nazionale per le tecnologie quantistiche, approvata recentemente, è disponibile online e mira a rendere l’Italia competitiva a livello globale. Bernini ha sottolineato l’importanza di adattare le strategie rapidamente in un mondo in continua evoluzione.

Il supercalcolo si inserisce in questo panorama, con l’Italia che si posiziona tra i leader mondiali in questo settore. Antonio Zoccoli, presidente del Centro Nazionale di Ricerca in High-Performance Computing, ha affermato che l’Italia è tra i primi tre Paesi al mondo per potenza di calcolo.

Tommaso Calarco, coordinatore della Strategia nazionale sulle Tecnologie quantistiche, ha confermato che il governo ha già discusso della Strategia e ha raccomandato l’investimento significativo. Questa richiesta è sostenuta da una vasta collaborazione tra vari ministeri e agenzie, che hanno riconosciuto l’importanza di questo piano per rimanere allineati con le attività europee.

Calarco ha concluso esprimendo ottimismo sulla condivisione della strategia, pur sottolineando che l’attuazione dipenderà dalla Legge di Bilancio. L’impegno economico è considerevole ma realizzabile, e adesso ci sono aspettative per lo sviluppo delle strutture necessarie.