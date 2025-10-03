15.5 C
Italia protagonista delle missioni spaziali in mostra a Monza

Da StraNotizie
Dal 06 ottobre al 19 dicembre si tiene la mostra “Osservatori del Cielo”, che esplora alcune delle principali missioni spaziali italiane e il loro contributo all’ampliamento della nostra comprensione dell’Universo.

L’inaugurazione ufficiale avrà luogo lunedì 13 ottobre alle ore 11:00 presso l’edificio U18 – YGEIA, situato in Via Podgora a Vedano al Lambro. L’esposizione, curata da Mario Zannoni del Dipartimento di Fisica “G. Occhialini” dell’Università di Milano-Bicocca, insieme ad Anna Frosi e Paolo Bastia di Thales Alenia Space Italia, si rivolge principalmente ai giovani interessati alle scienze, alla tecnologia e allo spazio.

L’obiettivo della mostra è evidenziare il ruolo di primo piano dell’Italia nella ricerca e innovazione aerospaziale, sottolineando le opportunità di formazione universitaria e professionali disponibili nei settori accademico e industriale.

L’esposizione sarà aperta al pubblico dal lunedì al venerdì, dalle 9.00 alle 19.00, e l’ingresso è gratuito. La mostra è allestita presso il Dipartimento di Medicina e Chirurgia, edificio U18 YGEIA, nel campus di Monza.

