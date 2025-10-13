Italia protagonista all’Expo di Osaka per le infrastrutture

Si conclude oggi l’Expo 2025 di Osaka, dedicata al tema “Progettare la società futura per le nostre vite”. L’Italia ha avuto un ruolo di primo piano, con il Padiglione Italia che ha ricevuto il primo premio dal Bureau International des Expositions per il suo approccio al tema dell’Expo. Questo padiglione ha messo in evidenza la capacità del Paese di coniugare bellezza, innovazione e progettualità, grazie anche alle infrastrutture legate ai Giochi Olimpici.

All’interno del Padiglione, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha presentato un’esperienza immersiva che ha guidato tantissimi visitatori in un viaggio ideale dalle Alpi alla Sicilia, evidenziando opere come le gallerie del Brennero e il Ponte sullo Stretto, oltre ai progetti per Milano Cortina 2026. Queste infrastrutture rappresentano simbolicamente il futuro del Paese.

Oggi, durante la “Giornata dello Sport italiano nel mondo”, si è svolta la cerimonia di chiusura del padiglione, caratterizzata dalla presenza delle torce olimpiche e paralimpiche e da una pista di ghiaccio allestita di fronte alla struttura. L’evento ha visto anche la partecipazione della Banda dell’Esercito Italiano e di atleti giapponesi, celebrando la transizione tra Expo e Olimpiadi.

Il vicepresidente del Consiglio e ministro Matteo Salvini ha espresso soddisfazione per il riconoscimento del Padiglione Italia, sottolineando l’importanza delle grandi opere come strumenti di sviluppo e identità nazionale, capaci di unire persone e territori. Sebbene l’Expo si chiuda, l’impegno del MIT e di SIMICO prosegue per realizzare un’infrastruttura adeguata alle aspettative delle Olimpiadi, lasciando un’eredità duratura per le comunità locali.