Italia protagonista al Summit Globale del turismo WTTC

Il 25° Summit Globale del World Travel & Tourism Council (WTTC) si terrà a Roma dal 28 al 30 settembre. Questo evento rappresenta un importante appuntamento per il settore del turismo a livello mondiale, e vedrà la partecipazione di figure di spicco come Manfredi Lefebvre, Presidente Eletto dell’organizzazione.

Il Summit sarà organizzato in collaborazione con il Ministero del Turismo italiano, ENIT, il Comune di Roma e la Regione Lazio. Tra i relatori vi saranno leader di importanti marchi italiani come Andrea Grisdale di IC Bellagio, Massimo Caputi di Terme & Spa Italia e Paolo Barletta di Arsenale Spa. Inoltre, interverranno anche Alessandra Necci delle Gallerie Estensi, Elisabetta Fabri di Starhotels e Luca Cordero di Montezemolo di Italo.

I partecipanti si riuniranno all’Auditorium Parco della Musica per discutere del futuro del settore turistico, sottolineando la capacità di questo comparto di generare occupazione e di favorire la crescita economica e culturale. Manfredi Lefebvre ha espresso ottimismo per il futuro, evidenziando il potenziale delle destinazioni italiane e il loro patrimonio culturale.

La ministra del Turismo, Daniela Santanchè, ha affermato che l’evento dimostra il ruolo centrale dell’Italia nel panorama turistico globale e rappresenta un’opportunità per attrarre investimenti significativi. Ivana Jelinic, AD di ENIT, ha evidenziato l’attrattività dell’Italia come meta turistica, capace di offrire esperienze uniche.

Il summit affronterà temi come la gestione delle destinazioni e l'aviazione sostenibile, con una previsione di spesa dei visitatori internazionali che potrebbe raggiungere un massimo storico. Il settore è previsto per sostenere un significativo numero di posti di lavoro e contribuire in modo sostanziale all'economia italiana.