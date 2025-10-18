16 C
Italia protagonista ai Mondiali di paraciclismo a Rio

L’Italia continua a brillare ai Mondiali di paraciclismo su pista di Rio de Janeiro. Nella prima sessione della terza giornata di gare, arrivano altre buone notizie per la Nazionale italiana, che si distingue in diverse specialità.

Nel tandem maschile, Lorenzo Bernard e Paolo Totò hanno raggiunto la finale per il titolo nell’inseguimento individuale, realizzando il secondo miglior tempo in qualifica con 4:08.738. Gli azzurri affronteranno in finale la Gran Bretagna. Anche nel tandem femminile, Marianna Agostini ed Elena Bissolati, già medagliate d’argento nel team sprint, si sono qualificate con il quinto miglior tempo nel chilometro time trial, guadagnandosi l’accesso alla finale.

Claudia Cretti si è distinta nella velocità (WC5), ottenendo il miglior tempo in qualifica con 11.686 e si prospetta un ulteriore traguardo di prestigio per lei. La sera è attesa con interesse per la sessione pomeridiana di gare.

