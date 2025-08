Italia pronta a difendersi dai droni: infrastruttura indispensabile

L’emergere dei droni come strumenti di rischio richiede un’attenzione crescente in ambito tecnologico e di sicurezza. In Italia, si rende necessario sviluppare un’infrastruttura nazionale dedicata al monitoraggio e alla neutralizzazione di droni potenzialmente pericolosi.

Simone Lo Russo, fondatore e Ceo di Impianti Spa, sottolinea la crucialità di un sistema di difesa nazionale in grado di prevenire possibili attacchi a obiettivi sensibili, come aeroporti, centrali elettriche o eventi pubblici. Secondo l’esperto, l’implementazione di tale tecnologia sarebbe alla portata del paese, grazie alla sua capacità produttiva e tecnologica. I costi previsti per realizzare questo ‘scudo’ ammontano a diverse decine di milioni di euro.

Lo Russo evidenzia inoltre che il supporto potrebbe provenire sia dai grandi gruppi del settore sia dalle piccole e medie imprese, offrendo un’opportunità di rilancio per le realtà colpite da difficoltà economiche. L’attuale contesto geopolitico, aggravato da conflitti come quello in Ucraina, rende urgente questo passo, poiché oggi è possibile acquistare droni commerciali e modificarli con ordigni esplosivi a costi contenuti.

Il messaggio è chiaro: il tempo per agire è limitato e sviluppare una rete di protezione adeguata non è più un’opzione rimandabile.