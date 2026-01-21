9.8 C
Roma
mercoledì – 21 Gennaio 2026
Politica

Italia: produttività al centro

Da stranotizie
Immagine del sito StraNotizie.it

Per sostenere il sistema previdenziale, la produttività deve essere posta al centro delle politiche pubbliche. Secondo le previsioni dell’Istat, entro il 2040 ci saranno circa 5 milioni di persone in meno che lavoreranno. Questo dato impone di aumentare la produttività per mantenere il sistema previdenziale efficiente. La riduzione del numero di lavoratori rappresenta una sfida significativa per il sistema previdenziale, in quanto ci saranno meno contribuenti a sostenere il sistema. Pertanto, è fondamentale che le politiche pubbliche si concentrino sull’incremento della produttività per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale.

Articolo precedente
Nuoto Sub Faenza: vittorie e podi
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.