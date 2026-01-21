Italia: produttività al centro

Per sostenere il sistema previdenziale, la produttività deve essere posta al centro delle politiche pubbliche. Secondo le previsioni dell’Istat, entro il 2040 ci saranno circa 5 milioni di persone in meno che lavoreranno. Questo dato impone di aumentare la produttività per mantenere il sistema previdenziale efficiente. La riduzione del numero di lavoratori rappresenta una sfida significativa per il sistema previdenziale, in quanto ci saranno meno contribuenti a sostenere il sistema. Pertanto, è fondamentale che le politiche pubbliche si concentrino sull’incremento della produttività per garantire la sostenibilità del sistema previdenziale.