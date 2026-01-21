Italia: produttività al centro per sostenere previdenza

Per sostenere il sistema previdenziale, la produttività deve essere posta al centro delle politiche pubbliche. Secondo le previsioni dell’Istat, entro il 2040 ci saranno circa 5 milioni di persone in meno in età lavorativa, il che significherà un problema di reperimento di persone sul mercato del lavoro.

Il direttore centrale studi e ricerche dell’Inps, Gianfranco Santoro, sottolinea che l’obiettivo della produttività passa dal rafforzamento dell’occupazione e dalla piena valorizzazione del capitale umano disponibile. Nel 2024 gli occupati sono 24,2 milioni e il tasso di occupazione ha raggiunto il 63%, un massimo storico. La crescita recente dell’occupazione è trainata soprattutto dai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato.

Tuttavia, persistono divari territoriali, di genere e generazionali che richiedono un’attenzione particolare. Il tasso di inattività in Italia è del 33,4%, a fronte di una media europea del 24,7%. Il tasso di occupazione, pur essendo ai massimi storici, resta inferiore di circa 18 punti percentuali rispetto alla media europea. Inoltre, esiste una forte differenza tra il tasso di occupazione femminile e quello maschile, e l’occupazione giovanile presenta una criticità significativa.

I dati presentati mostrano che nel 2024 i lavoratori assicurati sono circa 27 milioni, un numero superiore a quello rilevato dall’Istat. Rispetto al 2023 si registra un incremento di circa 400 mila unità, e rispetto al 2019 l’aumento è di circa 1,5 milioni di persone. L’incremento riguarda in misura maggiore le donne, le regioni del Sud e i lavoratori provenienti da Paesi non comunitari.

Il numero medio di settimane lavorate si mantiene stabile intorno alle 43 settimane, il che indica che l’intensità lavorativa rimane stabile. Infine, Santoro invita a riflettere sul tema della sostenibilità del sistema pensionistico, che attualmente è pari a circa il 15,4% del Pil e raggiungerà il 17% del Pil intorno al 2040.