Italia: Previsioni Economiche per il 2025 e Oltre

La terza edizione di Investopia Europe si svolgerà a Palazzo Mezzanotte a Milano. Piero Formenti è stato eletto presidente di Confindustria Nautica. Si è svolto un dibattito sulle analisi dei comportamenti di mobilità con le istituzioni. Il digitale impatta i servizi pubblici: PagoPA propone semplificazioni per la pubblica amministrazione. Amazon promuove la sostenibilità riducendo imballaggi e sprechi. A Bari si tiene lo Strategy Innovation Forum 2025, con imprenditori e accademici discutendo su “Abitare il futuro”. A Roma, Unioncamere e Universitas Mercatorum organizzano ‘Competenze per il Made in Italy’. A Salerno, Codere Italia promuove l’iniziativa “In nome della legalità”. L’economia circolare, con il modello Conou, emerge come strategia per il Made in Italy. Infine, Net Forum Capri esplora idee per il futuro del lavoro.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: youtube.com