Italia preoccupata per inflazione e sicurezza economica

Il 2025 è stato caratterizzato da tensioni sociali, mentre il 2026 è visto come un anno in cui si cerca soprattutto sicurezza economica, potere d’acquisto e prospettive credibili per il lavoro e per le nuove generazioni. Le preoccupazioni degli italiani si concentrano su due piani: quello economico e quello geopolitico. Inflazione e costo della vita sono indicati dal 53% degli intervistati come le principali preoccupazioni, mentre guerre e conflitti internazionali rappresentano un elemento di forte inquietudine per il 47,8%.

L’indagine, condotta su un campione di 49.791 cittadini italiani maggiorenni, restituisce l’immagine di un Paese che guarda al futuro prossimo con apprensione. Il 2026 è percepito come un anno ad alta pressione, in cui le paure economiche e geopolitiche si intrecciano e si rafforzano a vicenda. Il bisogno di stabilità materiale è il segnale più evidente, con inflazione, salari e qualità del welfare come chiavi principali per leggere il presente e il futuro immediato.

Il 97,7% degli intervistati ritiene che il 2025 resterà impresso per almeno un evento o fenomeno significativo, con tensioni sociali o politiche citate dal 74,8% del campione. Per il 2026, il 44,3% degli italiani prevede un peggioramento delle condizioni di vita, mentre il 35,8% prevede una fase di sostanziale stabilità. Le principali fonti di preoccupazione sono inflazione e costo della vita, conflitti e instabilità internazionale, sicurezza personale, salute e benessere individuale e tenuta del lavoro e della situazione economica.

Le priorità indicate dagli italiani si concentrano su interventi concreti, come la riduzione del costo della vita, il miglioramento di salari e condizioni di lavoro e il rafforzamento degli investimenti in sanità e benessere.