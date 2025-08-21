29.1 C
Italia preoccupata per escalation in Gaza e Cisgiordania

Italia preoccupata per escalation in Gaza e Cisgiordania

Giorgia Meloni ha espresso seria preoccupazione riguardo alle recenti decisioni del Governo israeliano in relazione alla situazione a Gaza e in Cisgiordania. Ha condannato l’autorizzazione di nuovi insediamenti in Cisgiordania, descrivendo tale atto come una violazione del diritto internazionale che potrebbe precludere la possibilità di una soluzione basata su due Stati e mettere a rischio un processo di pace duraturo.

Meloni ha sottolineato la sua attenzione sugli sviluppi recenti e ha ribadito l’impegno dell’Italia a promuovere la pace, la sicurezza e il rispetto delle norme internazionali. In particolare, ha manifestato preoccupazione per l’occupazione di Gaza, che considera una risposta inadeguata all’attacco terroristico di Hamas. Secondo la premier, questa escalation militare non farà altro che aggravare una situazione umanitaria già critica.

La presidente del Consiglio ha dichiarato che è fondamentale lavorare per un cessate il fuoco e il rilascio degli ostaggi, oltre a potenziare gli sforzi internazionali per fornire assistenza umanitaria necessaria alla popolazione civile. Ha assicurato che l’Italia continuerà a supportare i mediatori coinvolti in questo processo e che è pronta a contribuire in un contesto post-conflitto.

