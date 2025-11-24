Italia potenzia sicurezza informatica

L’Italia si prepara a una svolta sul fronte della cybersecurity, con lo Stato e Cassa Depositi e Prestiti come possibile regista dell’operazione. L’idea è la creazione di un’entità nazionale per proteggere meglio le infrastrutture digitali più sensibili, con Cdp a coordinare e integrare risorse sparse tra pubblico e privato.

L’obiettivo è quello di rafforzare le barriere del Paese, soprattutto in un momento in cui si è sempre più esposti e sensibili agli attacchi informatici. Si punta a centralizzare la gestione della sicurezza e Cdp avrebbe un ruolo chiave nell’esaminare le modalità per potenziare la sicurezza digitale e dirigere l’iniziativa qualora Roma decidesse di riunire gli asset chiave sotto un’unico hub.

Sul suolo italiano già diversi attori chiave sono attivi nel campo della cybersicurezza, come Tinexta, che sviluppa servizi aziendali e strumenti di protezione utilizzati nei settori della difesa, dello spazio e della sicurezza nazionale. C’è poi Telsy, controllata da Telecom Italia SpA, che fornisce comunicazioni crittografate alla pubblica amministrazione, e anche il colosso della difesa, Leonardo, che gestisce un’importante divisione dedicata al monitoraggio e alla protezione dei sistemi digitali.

Non mancano gli attori in campo, ma lo stato d’allerta ora è salito e il Paese ha bisogno di rafforzare le barriere. Gli attacchi e le minacce informatiche sono sempre più frequenti, e quindi il piano di un hub unico potrebbe essere la soluzione più efficace e coordinata contro le nuove sfide digitali.