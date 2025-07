Italia: possibile leader europeo nell’IA open source

Nel panorama globale dell’intelligenza artificiale, l’Italia si propone come potenziale leader di un “terzo polo” tra Stati Uniti e Cina. Durante un recente intervento, il professor Luciano Floridi dell’Università di Yale ha messo in luce la capacità del Paese di sviluppare un’IA open source di alta qualità, utile per le piccole e medie imprese, grazie a un quadro legislativo favorevole.

Nel corso della sua presentazione, Floridi ha illustrato vari prototipi di intelligenza artificiale progettati per l’utilizzo nei lavori parlamentari, alcuni già operativi mentre altri sono in fase di test. Ha affermato che la Camera dei Deputati italiana ha fatto progressi significativi in questo ambito, posizionandosi come un modello da seguire anche a livello europeo, suggerendo che altre istituzioni potrebbero trarre vantaggio dalla sua esperienza.

La normativa italiana, secondo il professor Floridi, consente una maggiore apertura verso soluzioni di IA open source prodotte in Europa, ponendo l’accento su standard di qualità e sicurezza nella gestione dei dati. La visione espressa dal docente mette in evidenza le opportunità per l’Italia di affermarsi come centro nevralgico per l’innovazione tecnologica in Europa, in particolare nel settore dell’intelligenza artificiale a sostegno delle PMI.

Questa prospettiva non solo promette di rafforzare l’industria locale, ma anche di posizionare l’Italia tra i protagonisti della trasformazione digitale a livello europeo.