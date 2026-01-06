Italia: polemica sulla libertà di stampa

Il direttore del Giornale, Tommaso Cerno, è stato attaccato da Dolores Bevilacqua, esponente del Movimento 5 stelle in commissione Vigilanza Rai, per aver condotto una campagna contro Sigfrido Ranucci, giornalista della Rai. Bevilacqua ha affermato che Cerno ha utilizzato il suo ruolo editoriale per attaccare e delegittimare un collega e ha chiesto se questo comportamento sia compatibile con il codice deontologico.

Cerno ha risposto che la sua testata ha pubblicato in esclusiva l’elenco dei nomi di magistrati, politici, imprenditori e magnati italiani che sono stati dossierati da un consulente di Report, e che non si aspetta la censura al suo giornale o al suo pensiero. Ha anche affermato che la libertà di stampa è un diritto fondamentale e che non può essere limitata.

Il centrodestra ha fatto quadrato attorno a Cerno, con esponenti come Galeazzo Bignami, Matteo Salvini e Daniela Santanchè che hanno espresso la loro solidarietà al direttore del Giornale. Anche altri esponenti politici, come Giovanni Donzelli, Andrea Delmastro delle Vedove e Mariastella Gelmini, hanno espresso la loro solidarietà a Cerno e hanno criticato il comportamento del Movimento 5 stelle.

I parlamentari di Forza Italia membri della Commissione parlamentare Antimafia hanno annunciato l’iniziativa di portare immediatamente il caso all’attenzione degli organismi competenti, sollevando interrogativi inquietanti sulla possibile esistenza di un sistema di dossieraggio opaco. Hanno chiesto di fare piena luce su come siano stati raccolti, custoditi e utilizzati materiali provenienti da più Procure e su quali garanzie siano state violate.