Secondo un nuovo studio dell’ONU, i bassi tassi di natalità in Italia e in altri paesi derivano principalmente dalla mancanza di scelte disponibili piuttosto che dalla mancanza di desiderio di avere figli. Una persona su quattro vive in una nazione dove la popolazione ha probabilmente raggiunto il picco di natalità, e l’insicurezza lavorativa gioca un ruolo importante in questa situazione.

Sintesi AI: StraNotizie.it

Fonte: www.youtube.com