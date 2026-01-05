Italia: piogge e temporali al Centro

Oggi, lunedì 5 gennaio, sono previste piogge e temporali al Centro a causa di una serie di perturbazioni che stanno attraversando il paese. Al Nord, invece, il tempo si manterrà più stabile con ampie schiarite. Domani, martedì 6 gennaio, giorno dell’Epifania, non si escludono locali nevicate a bassa quota, fin sulle pianure.

Fino a domani resterà ampio il divario termico fra nord e sud: le regioni settentrionali e parte del Centro vedranno la graduale discesa di aria molto fredda, a tratti gelida, che favorirà un clima decisamente invernale con temperature anche al di sotto della norma, mentre le regioni meridionali saranno alle prese con afflussi di aria mite da sud che manterranno valori sopra la media in molte zone. Alle basse quote, la differenza fra le località più fredde del Nord e quelle più calde del Sud si aggirerà intorno ai 20 gradi.

Oggi sono previste molte nuvole al Centro-Sud con piogge sparse, meno probabili su alta Toscana e Sicilia dove si attende qualche schiarita. Qualche temporale possibile nel settore dell’alto Ionio. Neve oltre 600-1000 metri sui rilievi umbro-marchigiani, oltre 1400-1600 metri nel resto dell’Appennino centrale. Tempo più stabile al Nord, a parte delle velature passeggere, un po’ di nuvole compatte in Liguria, Emilia Romagna e alto Adriatico e deboli precipitazioni in Romagna, nevose a quote collinari nell’entroterra.

Domani molte nuvole al Centro-Sud, esclusa la Toscana occidentale, e nell’alto Adriatico. Piogge sparse su medio Adriatico, Umbria, Lazio, Campania, nord della Puglia e sud della Sardegna. Nevicate lungo l’Appennino, a quote basse fra Romagna e Marche con qualche fiocco anche nella pianura romagnola; quota neve da 800 a 1500 nel resto dell’Appennino centrale. Tempo soleggiato nel resto del Nord.

A Roma, un grosso albero è caduto vicino al Colosseo, lungo via dei Fori Imperiali, all’altezza del punto informativo turistico. Sono presenti gli agenti della polizia di Stato, della polizia locale di Roma Capitale, il personale del 118 e i vigili del fuoco, che stanno sezionando l’albero. Non è chiaro se ci siano persone ferite.

Numerosi interventi dei vigili del fuoco sono stati effettuati nell’orvietano a causa del maltempo. Il comando provinciale di Terni segnala un incidente stradale in autostrada, diversi recuperi di autovetture e la rimozione di alberi caduti. Gli interventi sono proseguiti per tutta la giornata. L’ultimo in ordine di tempo è stato richiesto intorno alle 13 per la caduta di un albero in località Buinviaggio, che ha interrotto completamente la circolazione sulla strada che da Orvieto conduce in direzione Viterbo. Le squadre dei vigili del fuoco sono tuttora operative per garantire la sicurezza e il ripristino della viabilità.

Ottavi regioni colpite dall’allerta gialla: Abruzzo, Calabria, Campania, Lazio, Marche, Molise, Puglia, Umbria.