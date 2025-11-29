Italia perde contro Stati Uniti di calcio femminile

La Nazionale italiana di calcio femminile ha affrontato un test importante contro gli Stati Uniti, perdendo la prima partita con un punteggio di 3-0. L’incontro si è svolto sul campo di Orlando e il secondo match è previsto per martedì 2 dicembre.

Le azzurre hanno iniziato con difficoltà, subendo il goal di Olivia Moultrie dopo soli 120 secondi di gioco. Nonostante la battuta d’arresto, la squadra italiana ha cercato di rialzarsi e di sferrare some offensive, arrivando a sfiorare la rete avversaria in alcune occasioni. A fine primo tempo, le azzurre hanno totalizzato tre tiri in porta, contro i cinque degli Stati Uniti.

Nella ripresa, gli Stati Uniti hanno continuato a fare la parte del leone, andando a segno nuovamente con Moultrie, ma il goal è stato annullato per fuorigioco. Le azzurre hanno provato a reagire, ma la qualità degli Stati Uniti è emersa in modo evidente al 64′, quando Macário ha segnato il secondo goal della partita. La numero 20 statunitense ha poi realizzato una doppietta al 78′ con un missile da fuori area. L’Italia prende appunti da questa partita e si prepara ad affrontare il prossimo match contro gli Stati Uniti a Fort Lauderdale.