Italia: occupazione in aumento, ma la qualità resta scarsa

In Italia, l’occupazione è in crescita dal 2014, superando l’aumento della produzione, ma ciò ha un impatto negativo sulla produttività. Il tasso di disoccupazione è sceso al 6%, ma c’è spazio per ridurlo ulteriormente e per coinvolgere i circa 12 milioni di inattivi. Tuttavia, molti nuovi posti di lavoro sono temporanei, mal retribuiti e di bassa qualità, specialmente per giovani e donne, soprattutto nel Meridione.

Il miglioramento dell’occupazione è avvenuto parallelamente a una diminuzione dei salari reali e della quota del lavoro sul reddito nazionale. Gli investimenti e l’innovazione nelle imprese sono stagnanti e la produttività è aumentata a un ritmo molto lento. Dal 1996 al 2024, sia la produttività del capitale che quella del lavoro sono cresciute di appena lo 0,4% all’anno.

Le aziende, in gran parte, preferiscono evitare rischi investendo e innovando, beneficiando invece di utili garantiti da bassi salari e pratiche economiche discutibili. I governi, di qualsiasi colore, non hanno intrapreso le misure necessarie, lasciando il sistema vulnerabile alle sfide internazionali.

Le azioni da intraprendere includono la promozione della concorrenza tra le imprese, un bilancio pubblico più sano, investimenti in infrastrutture significative, e misure per garantire una distribuzione più equa delle risorse. Ciò potrebbe innescare un circolo virtuoso di crescita, occupazione, salari e produttività.

Infine, per affrontare le crescenti disuguaglianze sociali e il deterioramento dei servizi, è essenziale un intervento mirato sul sistema pensionistico, sull’assistenza sociale e sulla sanità, aree in cui le risorse sono insufficienti per rispondere ai bisogni crescenti della popolazione.

