mercoledì – 26 Novembre 2025
Attualità

Italia: nuovo disegno di legge sull’immigrazione

Italia: nuovo disegno di legge sull’immigrazione

Il Senato ha approvato il Disegno di Legge di conversione con modificazioni del Decreto-legge recante “Disposizioni urgenti in materia di ingresso irregolare di lavoratori e cittadini stranieri, nonché di gestione del fenomeno migratorio”. Il Decreto-legge è entrato in vigore dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale e ha introdotto modifiche al Testo Unico Immigrazione e al Decreto-legge 145/2024 convertito con la Legge 187/2024.

Le principali modifiche introdotte riguardano le procedure per il rilascio delle autorizzazioni all’ingresso per motivi di lavoro, l’allargamento della durata della sperimentazione degli ingressi per lavoratori impiegati nel settore dell’assistenza familiare o sociosanitaria, il contingentamento triennale degli ingressi per partecipazione ai programmi di volontariato e la dilatazione dei termini per il rilascio del nulla-osta all’ingresso per ricongiungimento familiare.

Inoltre, sono state introdotte modifiche per l’estensione della durata dei permessi di soggiorno per “casi speciali”, la possibilità per i cittadini stranieri di beneficiare dell’Assegno di Inclusione e la riformulazione dell’articolo 5 comma 9bis del Testo Unico Immigrazione riguardante la legittimità al soggiorno in Italia e allo svolgimento di una attività di lavoro dei cittadini stranieri in attesa del rilascio, del rinnovo e della conversione del permesso di soggiorno.

Il Disegno di Legge approvato ha confermato sostanzialmente l’impianto del Decreto-legge, introducendo modifiche agli articoli 18-bis, 22, 23, 24, 24-bis del Testo Unico Immigrazione e all’articolo 2 comma 2 del Decreto-legge 145/2024 convertito dalla Legge 187/2024. Tali modifiche riguardano, tra l’altro, la procedura per il rilascio del permesso di soggiorno per le vittime di violenza domestica, le verifiche ispettive sui moduli di domanda pre-compilati, il limite annuo di richieste di nulla-osta al lavoro subordinato e il termine per la conferma della richiesta di nulla-osta allo Sportello Unico Immigrazione.

