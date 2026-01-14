Italia: nuove fusioni bancarie

A Piazza Affari è già iniziato il secondo tempo delle fusioni bancarie, che stavolta non passano tanto dalle offerte pubbliche di acquisto, ma dai delicati rinnovi dei consigli di amministrazione che toccheranno nei prossimi mesi Banco Bpm e Banca Mps. Entrambi i tavoli dove si discute il rinnovo delle rispettive governance sono entrati nel vivo.

Nel caso di Banca Mps, indiscrezioni riportano di un confronto serrato tra l’amministratore delegato Luigi Lovaglio, il presidente Nicola Maione e i grandi soci, Caltagirone e Delfin, in vista di una possibile lista del board uscente. Questo in attesa che dal Piano si chiarisca il futuro di Mediobanca, il cui destino è ancora nel limbo tra delisting con integrazione o un futuro come società più autonoma.

La premier Giorgia Meloni ha spiegato che il Ministero dell’Economia e delle Finanze cederà la sua partecipazione residua del 4,86% in Banca Mps senza fretta. Resta da capire solo quando, mentre rumors non smentiti riportano di un ritorno di fiamma dell’amministratore delegato di Unicredit, Andrea Orcel, per Banca Mps, dove potrebbe entrare dal portone principale rilevando la quota del 17,53% ora in mano alla holding dei Del Vecchio.

L’operazione posizionerebbe Unicredit come primo azionista di Mps e potrebbe rappresentare un primo step verso una potenziale acquisizione integrale della banca. In un’operazione di questo tipo, non è da sottovalutare il ruolo del governo, visto che Palazzo Chigi ha ribadito l’auspicio per la nascita di un terzo polo bancario.

A complicare questi piani ci sono poi i francesi di Credit Agricole, ormai sopra il 20% di Banco Bpm dopo l’ok della Banca Centrale Europea. Una quota che dimostra l’approccio di investitore a lungo termine della banca francese. La Banque Verte come azionista potrebbe puntare fino a cinque consiglieri, presentando una propria lista, ma balla sempre l’ipotesi che per le modifiche di statuto Bpm debba passare dall’assemblea degli azionisti. Tanti pezzi sul tavolo per un incastro finale non scontato.