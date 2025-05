Italia non invia truppe: La reazione pungente di Macron

Il vertice della Comunità Politica Europea si è tenuto a Tirana, riunendo i leader di 47 Paesi, compresi il presidente turco Erdogan e il presidente ucraino Zelensky. L’evento, sotto la direzione del premier albanese Edi Rama, ha evidenziato il desiderio dell’Albania di entrare nell’Unione Europea entro il 2030. La guerra in Ucraina è stata il tema centrale del summit, con Meloni che ha evidenziato l’assenza di Putin e ribadito il sostegno dell’Italia a Kiev, sottolineando l’importanza di un cessate il fuoco e di seri accordi di pace.

Durante la giornata, Meloni ha avuto incontri con vari leader, tra cui la presidente della Commissione Ue Ursula von der Leyen e il cancelliere tedesco Friedrich Merz. Ha anche discusso con Rama la realizzazione di un vertice intergovernativo tra Italia e Albania e ha affrontato il protocollo migratorio per i centri di Gjader e Shengjin.

Tuttavia, l’assenza di Meloni durante una videochiamata con Trump, in cui erano presenti altri leader, ha destato critiche da parte dell’opposizione, che accusa il governo di isolamento. Meloni ha replicato affermando che l’Italia non è disponibile a inviare truppe in Ucraina e che la sua posizione è chiara e coerente.

In risposta alle parole della premier, il presidente francese Macron ha chiarito che l’argomento principale della discussione era il cessate il fuoco e non l’invio di militari. Nel frattempo, l’Unione Europea sta preparando un nuovo pacchetto di sanzioni contro la Russia, previsto per il prossimo Consiglio Affari Esteri. Meloni avrà ulteriori incontri a Roma, inclusi quelli con il presidente libanese e il primo ministro canadese.

Elaborazione AI: StraNotizie.it

Fonte: www.adnkronos.com