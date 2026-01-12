7.6 C
Italia nomina commissario per Euro 2032

Il ministro dello Sport Abodi ha indicato l’ingegner Massimo Sessa come Commissario straordinario per gli stadi di Euro 2032. Il vicepresidente del Consiglio e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro dell’Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, hanno trasmesso al ministro per lo Sport e i Giovani, Andrea Abodi, il concerto per la nomina di Sessa.

Sessa ha il compito di coordinare e supportare le attività degli interventi necessari allo svolgimento degli Europei di calcio del 2032. Ha una lunga esperienza come dirigente generale del ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed è presidente del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici. Per il perfezionamento della sua nomina, si provvederà alla immediata iscrizione all’ordine del giorno della prossima seduta della Conferenza Stato-Regioni.

