Italia: neve e pioggia in arrivo

Il periodo mite e soleggiato che ha interessato il Paese sta per concludersi, con temperature sopra le medie del periodo. L’inverno è pronto a tornare con nubi, piogge, neve e un deciso calo termico.

Il flusso perturbato atlantico tornerà ad abbassarsi con un cambiamento nel corso di lunedì, causando un’ondata di maltempo con fenomeni anche di forte intensità. La pioggia sarà diffusa e ripulirà l’aria da nebbie e inquinanti che stagnano sulle zone di pianura delle regioni settentrionali.

Il maltempo sarà accompagnato da correnti fredde di origine polare-marittima che faranno scendere le temperature con tanta neve, anche a quote basse, specialmente sulle Alpi centro-occidentali. Le nevicate saranno soprattutto martedì, con fiocchi a partire da 7-800 metri, soprattutto in provincia di Torino, Cuneo e Biella.

Gli esperti prevedono accumuli superiori ai 30-40 centimetri sulle Alpi Liguri e Marittime al di sopra dei 1000 metri, con nevicate anche a quote intorno ai 1.200 metri su Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto-Adige, Cadore e Friuli Venezia Giulia. La neve cadrà anche sugli Appennini, ma solo oltre i 1.900 metri di quota.

Sul Nord-Ovest, la neve tornerà a bassa quota grazie a inversioni termiche e all’arrivo della nuova perturbazione con l’aria artica, che potrà favorire la comparsa di fiocchi bianchi su alcuni capoluoghi piemontesi fin verso i 250-300 metri d’altezza. Gli esperti ritengono che le prossime ore saranno decisive per confermare gli accumuli previsti e che la stagione sciistica possa finalmente riprendere slancio.