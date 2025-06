Italia nel Mondo: La Verità sul Ruolo di Meloni

Il dibattito sul ruolo internazionale dell’Italia suscita opinioni divergenti. Giorgia Meloni, presidente del Consiglio, ha risposto durante una seduta al Senato, sottolineando come la percezione dell’Italia all’estero differisca notevolmente da quella espressa dagli oppositori e da ciò che viene riportato sui media.

Meloni ha affermato che la politica estera non si limita a eventi di facciata e che le sue azioni superano spesso le comunicazioni pubbliche. Ha evidenziato che queste responsabilità richiedono una riflessione attenta, evitando la superficialità. Inoltre, ha specificato di non giudicare il peso dell’Italia sulla scena mondiale; secondo lei, solo gli italiani sono in grado di valutare correttamente la posizione del Paese nel contesto internazionale, e saranno loro a esprimere il proprio parere quando sarà opportuno. La dichiarazione è avvenuta in preparazione del prossimo Consiglio europeo.

Rielaborazione: StraNotizie.it

Fonte: www.lanuovasardegna.it