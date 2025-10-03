Italia nel limbo economico: occupazione stabile, crescita lenta

Occupazione stabile, crescita del PIL lenta e difficoltà per l’export: l’economia italiana sembra stabilizzarsi senza un’accelerazione significativa. Secondo Nicola Nobile di Oxford Economics e Fedele De Novellis di Ref, il contesto economico attuale riflette una crescita contenuta, sempre sotto l’1%.
I recenti dati di agosto mostrano una leggera diminuzione di 57.000 occupati rispetto a luglio, pur mantenendo un tasso di disoccupazione fermo al 6%. Rispetto all’anno precedente, si registra comunque un incremento degli occupati, con livelli di disoccupazione che non si vedevano da due decenni. Il Centro Studi Confindustria prevede una crescita del PIL dello 0,5% e dello 0,7% nei prossimi anni, evidenziando un commercio mondiale in rallentamento.
Nobile sottolinea l’importanza dell’export per l’Italia, ma l’impatto dei dazi statunitensi è previsto contenuto. De Novellis avverte che le scorte accumulate potrebbero rappresentare un problema per i mesi futuri. Alessandro Fontana, direttore del CSC, segnala consumi in crescita modesta e un export non soddisfacente, suggerendo una stasi nel mercato del lavoro.
Nobile aggiunge che, pur con una certa stabilizzazione dell’occupazione, i salari reali rimangono bassi, influenzando negativamente i consumi e le decisioni d’investimento delle imprese. Entrambi gli economisti concordano sul fatto che l’Italia non stia affrontando una crisi, ma che la crescita rimanga stagnante, con difficoltà a superare il segno positivo annuale.