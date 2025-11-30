Italia: Mps e Mediobanca

Il 30 novembre, Marco Pellegrini, componente della Commissione difesa della Camera e del Copasir per il M5S, ha diffuso una nota in cui critica la scalata di MPS a Mediobanca. Secondo Pellegrini, la telefonata tra l’AD di MPS, Luigi Lovaglio, e Francesco Gaetano Caltagirone ricorda i dialoghi del 2005 tra l’allora Governatore Antonio Fazio e il banchiere Gianpiero Fiorani.

In quella occasione, Fazio dava il via libera alla scalata della Banca popolare italiana ad Antonveneta e Fiorani esclamava “Tonino io sono commosso, ti darei un bacio sulla fronte”. Pellegrini sostiene che il Governo Meloni ha riproposto lo stesso “agghiacciante canovaccio”mettendo le mani in pasta in un risiko bancario in cui una banca partecipata dal Mef, e salvata con i soldi degli italiani, è stata messa a disposizione dei gruppi Caltagirone e Delfin per scalare Mediobanca e arrivare a comandare in Generali. Ciò accade mentre si sottopone al Paese una Manovra considerata “nulla” e “nata morta”.