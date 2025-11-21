Italia: minori al sicuro online

In Italia è entrato in vigore l’obbligo di verifica dell’età per l’accesso ai siti per adulti, disposto dall’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Questa misura, volta a contrastare la pornografia minorile, impone ai gestori dei siti di adottare sistemi specifici per confermare la maggior età degli utenti. Nonostante i dubbi sulla privacy, questa misura mira a proteggere i minori dall’esposizione precoce e potrebbe avere un impatto più profondo, cambiando il modo in cui i giovani si rapportano alla sessualità, al corpo e ai modelli di riferimento digitali.

L’accesso alla pornografia si verifica spesso in età precoce, con il primo contatto che si verifica prima dei 10 anni. Ciò sottolinea l’urgenza di un’educazione sessuale e affettiva efficace, che sia in grado di fornire strumenti per comprendere e interpretare ciò che si vede online. La facile accessibilità e l’assenza di filtri rendono difficile per molti ragazzi il primo approccio alla sessualità, che avviene spesso attraverso un video online, in modo accidentale.

Questa esposizione precoce comporta dei rischi significativi per lo sviluppo affettivo e sessuale, come la visione di contenuti che possono influenzare negativamente la percezione della sessualità. Per affrontare questi problemi, diversi Paesi europei hanno introdotto o stanno introducendo sistemi di verifica dell’età più stringenti. La Francia, ad esempio, ha adottato una legge che impone ai siti per adulti di far verificare l’età dei loro utenti da terze parti indipendenti.

La verifica dell’età non deve essere vista come uno strumento di censura, ma come una misura di protezione progettata per ritardare il primo contatto con contenuti inappropriati, dando il tempo agli adolescenti di sviluppare competenze emotive e capacità critiche indispensabili. La soluzione si fonda sul “doppio anonimato”, attraverso un meccanismo progettato per bilanciare efficacia e privacy. Un soggetto certificatore terzo e indipendente acquisisce solamente la prova tecnica della maggiore età, senza mai conoscere l’identità dell’utente o altri dati personali.

La società, attraverso la famiglia, la scuola e le istituzioni, è chiamata a colmare il vuoto con l’educazione sessuo-affettiva, che non dovrebbe ridursi solo alla mera conoscenza del corpo, ai rischi legati alle gravidanze o alle malattie sessualmente trasmissibili, ma dovrebbe includere temi essenziali come l’educazione alle emozioni e alle relazioni, al rispetto e al consenso. La verifica dell’età nei siti per adulti rappresenta solo un primo passo per arginare il problema della tutela dei minori. L’obiettivo non è limitare l’accesso ai contenuti, quanto piuttosto fornire gli strumenti idonei per interpretare ciò che si vede online.

Famiglia, scuola e istituzioni devono collaborare per creare un ambiente sicuro, informato e proattivo, che sia in grado di supportare i giovani nell’acquisire la giusta consapevolezza sulle proprie emozioni e quelle degli altri. L’Italia si sta muovendo nella direzione giusta, anche se la strada è ancora lunga. necessario che l’educazione sessuale diventi una priorità, sia a livello politico che sociale, per crescere giovani capaci di costruire relazioni più sane e consapevoli.