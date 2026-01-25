Italia: medici SSN possono restare in servizio fino a 72 anni

Il governo ha deciso di consentire ai medici del Servizio sanitario nazionale di rimanere in servizio su base volontaria fino al compimento del 72° anno di età, almeno fino al 2026. Questa misura è stata inserita nel decreto Milleproroghe attraverso un emendamento governativo e rappresenta una risposta alla cronica carenza di personale medico, particolarmente acuta nelle aree periferiche del Paese.

Tuttavia, il provvedimento esclude i docenti universitari che svolgono attività assistenziali, per i quali la proroga è scaduta. L’esclusione deriva da un indirizzo del Ministero dell’Università e della Ricerca. Erano stati presentati emendamenti da parte di Fratelli d’Italia, Lega e Partito Democratico per consentire la permanenza in servizio fino al 2026 per tutti i medici, senza distinzioni.

L’emendamento governativo prevede anche la possibilità per i medici già in quiescenza di stipulare contratti di collaborazione o incarichi di lavoro autonomo di durata non superiore a sei mesi. La misura è stata sostenuta dal sindacato Cimo-Fesmed, ma ha incontrato l’opposizione dell’Anaao Assomed, che rappresenta la dirigenza medico-ospedaliera.

La decisione del governo è stata influenzata dalle emergenze territoriali, in particolare in Calabria, dove esponenti di Forza Italia come Roberto Occhiuto e Francesco Cannizzaro hanno spinto per un intervento rapido. La proroga rappresenta una misura di sopravvivenza per territori come la Calabria, dove la chiusura di reparti ospedalieri avrebbe potuto comportare la perdita di servizi essenziali. Il ministro per i Rapporti con il Parlamento, Luca Ciriani, aveva già annunciato il provvedimento.