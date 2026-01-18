Italia-Libia: sviluppo della Zona Franca di Misurata

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani si è recato in missione a Misurata, in Libia, per discutere dello sviluppo della ‘Zona Franca’ di Misurata. Lo sviluppo di questa zona, che include l’ampliamento del porto e il coinvolgimento di società come Msc e Al Maha Qatari Company, potrebbe raggiungere investimenti di 2,7 miliardi di dollari in tre anni.

La Zona Franca di Misurata, creata nel 2000, si estende per circa 2800 ettari intorno al porto e ha una capacità di espansione fino a 20.000 ettari. All’interno della zona è stata creata una ‘Business Administration Zone’ dove le aziende possono beneficiare di esenzioni. La dirigenza della zona franca è interessata a intensificare gli scambi con le aziende italiane.

Tajani ha affermato che la politica estera italiana include anche il sostegno alle imprese italiane all’estero e che lavorare a fianco di queste aziende è un dovere. Ha descritto Misurata come “la capitale economica della Libia” e ha sottolineato l’importanza della presenza di aziende italiane come Msc nel porto di Misurata. Il ministro ha anche precisato che il porto di Misurata non sarà alternativo a quello di Gioia Tauro, ma piuttosto un modo per aumentare la presenza italiana.

Tajani ha anche incontrato il primo ministro libico Abdulhamid Dabaiba e il primo ministro del Qatar Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, discutendo di temi come i migranti e la collaborazione tra i paesi. Ha dichiarato che l’Italia è pronta a formare la polizia libica e a rinforzare la collaborazione per affrontare il tema dei migranti.