Italia: legami familiari bloccano espulsioni

La Corte di Cassazione ha stabilito che i legami familiari e la vita privata possono impedire l’espulsione di un condannato come alternativa al carcere. Secondo questa regola, l’autorità giudiziaria deve analizzare quanto l’espulsione danneggi gli affetti e le relazioni sociali consolidate del condannato.

La protezione non si limita ai matrimoni formali, ma si estende a chiunque dimostri legami stabili e profondi. La legge italiana segue i principi europei che difendono la sfera privata, e il giudice deve verificare se l’allontanamento rompa legami affettivi fondamentali.

Se il condannato ha costruito una vita in Italia e ha una rete di relazioni sociali e affettive, l’espulsione potrebbe essere negata se il giudice accerta che l’allontanamento distruggerebbe questo equilibrio personale. La convivenza di fatto con un cittadino italiano può avere lo stesso peso del vincolo coniugale se è presente al momento dell’esecuzione del provvedimento.

La protezione della famiglia non è assoluta e può essere limitata da esigenze superiori come la sicurezza nazionale, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la necessità di protezione della salute pubblica e il rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati. Nonostante le recenti riforme legislative, la protezione della vita privata e della famiglia resta valida e i giudici devono applicare i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo.