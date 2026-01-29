9.1 C
Roma
giovedì – 29 Gennaio 2026
Attualità

Italia: legami familiari bloccano espulsioni

Da stranotizie
Italia: legami familiari bloccano espulsioni

La Corte di Cassazione ha stabilito che i legami familiari e la vita privata possono impedire l’espulsione di un condannato come alternativa al carcere. Secondo questa regola, l’autorità giudiziaria deve analizzare quanto l’espulsione danneggi gli affetti e le relazioni sociali consolidate del condannato.

La protezione non si limita ai matrimoni formali, ma si estende a chiunque dimostri legami stabili e profondi. La legge italiana segue i principi europei che difendono la sfera privata, e il giudice deve verificare se l’allontanamento rompa legami affettivi fondamentali.

Se il condannato ha costruito una vita in Italia e ha una rete di relazioni sociali e affettive, l’espulsione potrebbe essere negata se il giudice accerta che l’allontanamento distruggerebbe questo equilibrio personale. La convivenza di fatto con un cittadino italiano può avere lo stesso peso del vincolo coniugale se è presente al momento dell’esecuzione del provvedimento.

La protezione della famiglia non è assoluta e può essere limitata da esigenze superiori come la sicurezza nazionale, la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, la necessità di protezione della salute pubblica e il rispetto della Convenzione relativa allo statuto dei rifugiati. Nonostante le recenti riforme legislative, la protezione della vita privata e della famiglia resta valida e i giudici devono applicare i principi della Corte europea dei diritti dell’uomo.

Articolo precedente
Scadenze fiscali Italia febbraio
ARTICOLI CORRELATI

LASCIA UN COMMENTO

Per favore inserisci il tuo commento!
Per favore inserisci il tuo nome qui

PIÙ POPOLARI

Carica altri

SCELTI DA NOI

POST POPOLARI

CATEGORIE POPOLARI

CHI SIAMO

Siamo una piattaforma di informazione online che offre notizie di alta qualità, selezionate da fonti affidabili. Ci impegniamo a coprire una vasta gamma di temi, garantendo un'esperienza di lettura semplice e informativa, supportata da tecnologie innovative. Unisciti a noi e contribuisci a rendere la nostra comunità sempre migliore!

Per qualsiasi richiesta, scrivici dalla nostra pagina Contatti.

SEGUICI SUI SOCIAL

© StraNotizie.it. Diritti riservati agli autori.