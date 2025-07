Italia leader nelle tecnologie quantistiche: ecco la strategia

L’innovazione tecnologica continua a progredire in tutto il mondo, e l’Italia avanza nel settore delle tecnologie quantistiche. Il Comitato interministeriale per la transizione digitale ha approvato la Strategia italiana per le tecnologie quantistiche, un piano elaborato nell’ultimo anno da esperti del settore e rappresentanti delle istituzioni.

Questo progetto ambizioso mira a posizionare il Paese tra i pionieri nello sviluppo delle tecnologie quantistiche, un campo con potenziali applicazioni che spaziano dall’industria alla formazione e alla sicurezza nazionale. La strategia si propone di rafforzare la ricerca e l’innovazione in questo settore, rispondendo a una crescente competitività globale.

Il ministro dell’Università e della Ricerca, Anna Maria Bernini, ha sottolineato l’importanza di questo passo, definendo l’Italia come un leader in una trasformazione epocale. La strategia coinvolgerà università, centri di ricerca e imprese, promuovendo sinergie e collaborazioni per massimizzare l’impatto delle tecnologie quantistiche.

Il piano mira inoltre a garantire una formazione adeguata per i professionisti del futuro, creando opportunità per giovani talenti e specialisti nel campo. Con l’approvazione di questa strategia, l’Italia si prepara a giocare un ruolo chiave nell’evoluzione delle tecnologie che caratterizzeranno il futuro, contribuendo così a una moderna economia basata sulla conoscenza.