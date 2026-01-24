14.6 C
Italia leader nelle esportazioni di articoli sportivi

Le province italiane con le maggiori esportazioni di articoli sportivi negli Stati Uniti sono Treviso con il 45,2% del totale, seguita da Forlì-Cesena con il 15,8%, Mantova con il 9,8%, Genova con il 5,5%, Rimini con il 4,8% e Milano con il 3,6%. Ciò mette in luce l’importanza delle piccole imprese cesenati e forlivesi del settore della Sport Economy.

I prodotti e servizi per le attività sportive, dall’abbigliamento tecnico alle attrezzature complesse, sono realizzati da 25.118 Pmi, che rappresentano il 99,5% del totale delle aziende del settore, con 56mila addetti, pari al 79,2% degli occupati. Le imprese artigiane rappresentano il 45,5% delle imprese della manifattura di prodotti per lo sport.

Secondo Confartigianato, i grandi eventi sportivi internazionali diventano volano economico e vetrina per mettere in luce il protagonismo di artigiani e Pmi. La geografia della sport economy mostra una forte concentrazione di imprese nelle regioni a maggiore densità manifatturiera, con l’Emilia Romagna che si posiziona terza dietro Lombardia e Veneto con 2.400 imprese.

Le esportazioni di articoli sportivi raggiungono quasi i 5 miliardi e gli Stati Uniti rappresentano il principale cliente nel mondo, per un valore di 178 milioni di euro, posizionando l’Italia in testa tra i Paesi dell’Ue per quota di export negli Stati Uniti.

