Italia leader nel turismo congressuale

Si è svolta a Roma la cerimonia di premiazione dell’edizione 2025 di Italian Knowledge Leaders, un progetto di Convention Bureau Italia. L’evento ha visto la partecipazione di professionisti come il biologo oncologo Marco Andreani, l’archeologo Alessandro Vanzetti e l’esperto di meccanica dei fluidi, tra gli altri. La cerimonia si è tenuta al Campidoglio, alla presenza di autorità come il presidente Advisory Board IKL Manlio Galiè, la presidente Convention Bureau Italia Carlotta Ferrari e il direttore Convention Bureau Italia Tobia Salvadori.

Il Ministro del Turismo Daniela Santanché ha inviato un messaggio, sottolineando che il turismo congressuale è un segmento strategico per l’Italia, in quanto programmabile con largo anticipo e capace di attivare filiere di alta qualità, valorizzando il made in Italy senza gravare sulle destinazioni. La presidente di Convention Bureau Italia, Carlotta Ferrari, ha spiegato che il primato dell’Italia nel turismo congressuale è frutto della professionalità degli operatori italiani, ma che è necessario colmare il divario di investimenti strutturali rispetto ad altri Paesi per consolidare la leadership.

Tra i leader della conoscenza premiati figurano professionisti come Gabriella Arrigo, direttore degli Affari Internazionali dell’Agenzia Spaziale Italiana, e Salvatore di Somma, presidente del World Academic Council for Emergency Medicine. L’appuntamento ha confermato il ruolo dell’Italia come destinazione dinamica e competitiva nel panorama del turismo congressuale. Italian Knowledge Leaders è un’iniziativa unica in Europa, realizzata in partnership con la Conferenza Italiana dei Rettori, che valorizza e sostiene i Knowledge Leaders, ovvero i medici, scienziati e ricercatori italiani che ricoprono ruoli di rilievo all’interno di associazioni scientifiche internazionali. Il progetto ha l’obiettivo di trasformare l’eccellenza scientifica italiana in un motore di crescita economica e reputazionale.