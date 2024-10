Italia leader nel mercato degli integratori: 4,5 miliardi di euro di fatturato nel 2023

Durante l’Assemblea annuale di “Integratori & Salute” a Roma, il settore italiano degli integratori ha affrontato temi cruciali come crescita, innovazione e sfide normative. Attualmente, 30 milioni di italiani utilizzano integratori alimentari, segnando un’espansione significativa del mercato, il quale richiede una regolamentazione armonizzata a livello europeo per rimanere competitivo e sostenere l’innovazione.

Germano Scarpa, Presidente di Integratori & Salute, ha sottolineato che la crescita del settore è più contenuta rispetto agli anni passati, in particolare durante il periodo pandemico, ma il mercato è diventato più maturo e solido. L’aumento costante del numero di consumatori e la crescente fedeltà di chi già utilizza integratori sono segnali positivi, nonostante il contrasto con la situazione normativa europea attuale, che risulta frammentata e penalizzante per l’innovazione. Scarpa ha auspicato una semplificazione delle regole sui “novel food” per favorire il settore e i cittadini.

Nel 2023, il fatturato del comparto degli integratori alimentari ha raggiunto 4,5 miliardi di euro, confermando l’Italia come il primo mercato europeo, con una quota del 26% del fatturato totale. Le esportazioni sono anch’esse in aumento, con un valore di 1,9 miliardi di euro, segno di una continua espansione internazionale.

Scarpa ha evidenziato l’importanza degli integratori per la sostenibilità dei sistemi sanitari. Un utilizzo più strutturato potrebbe rivelarsi una risorsa fondamentale per la salute pubblica, contribuendo ad allungare la vita in salute. Uno studio condotto da PwC su dati di Food Supplements Europe ha mostrato che l’adozione diffusa di Omega 3 potrebbe far risparmiare all’Europa circa 20 miliardi di euro in spese sanitarie, proponendo che simili benefici deriverebbero anche da altri nutrienti.

Consulta anche il report “Immaginati nel 2040” del Future Concept Lab, presentato durante l’evento, che ha evidenziato che le priorità degli italiani per il futuro includono salute, sostenibilità ambientale e alimentazione sana. In questo contesto, gli integratori sono visti come essenziali per il rafforzamento del sistema immunitario e per il benessere psicofisico, soprattutto per compensare carenze alimentari legate ai cambiamenti climatici.