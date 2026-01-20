Italia: Landini parafrasa Berlusconi

14.9 C
Il segretario della Cgil, Maurizio Landini, ha affermato che “sarebbe bene che questo governo non pensasse che i cittadini italiani sono un mondo di coglioni” riferendosi al prossimo referendum sulla riforma costituzionale della giustizia. Questa frase sembra essere mutuata da una frase utilizzata da Silvio Berlusconi, che vent’anni fa, negli ultimi giorni della campagna elettorale, disse: “Ho troppa stima per l’intelligenza degli italiani per pensare che ci siano in giro tanti coglioni che possano votare contro il proprio interesse”.

Berlusconi utilizzò questa espressione rozza ma efficace in diverse occasioni, come quando rispondendo alle critiche affermò che c’era ironia nelle sue parole e quando, tre giorni dopo, durante la chiusura della campagna elettorale, disse: “State sicuri – che domenica e lunedì noi vinceremo perché non siamo coglioni!”.

Negli ultimi tempi, esponenti della sinistra sembrano trovare nelle parole di Berlusconi spunti per i loro interventi. Ad esempio, la deputata di Avs Elisabetta Piccolotti definì la ministra dell’Università Anna Maria Bernini “supponente, prepotente, arrogante e persino ridicola”, riconoscendo i diritti di copyright a Berlusconi. La ministra aveva utilizzato un’espressione simile a quella di Berlusconi in passato, quando aveva definito l’attuale presidente del Consiglio Giorgia Meloni con gli stessi aggettivi.

