Tecnologia

Italia lancia esercito di hacker per la cybersicurezza

Da StraNotizie
L’Italia sta sviluppando una nuova strategia per affrontare le sfide della cybersicurezza, puntando a creare un “esercito di hacker” per proteggere le infrastrutture critiche. Un disegno di legge in discussione riconosce il cyberspazio come una dimensione operativa autonoma, mirata non solo a difendersi da attacchi informatici, ma anche da forme più subdole di aggressione che minacciano la stabilità nazionale.

L’iniziativa prevede una sinergia tra forze armate, aziende strategiche e esperti del settore, con il Ministero della Difesa al centro del coordinamento. L’obiettivo è formare squadre miste di professionisti capaci di prevenire infiltrazioni dannose. Una componente essenziale della strategia è l’integrazione di tecnici civili, le cui competenze contribuiranno a rafforzare la protezione delle reti.

Al fine di rispondere alle moderne guerre ibride, il nuovo sistema di cybersicurezza integrata prevede un costante monitoraggio delle tecnologie e delle comunicazioni. Si prevede l’uso di piattaforme innovative per intercettare potenziali attacchi e una formazione specifica per gli operatori militari e i tecnici civili, che contribuiranno attraverso corsi intensivi e scambi di conoscenze.

La protezione delle infrastrutture critiche, come energia, telecomunicazioni, sanità e finanza, è una priorità, dato che eventuali vulnerabilità potrebbero avere impatti significativi sulla stabilità economica e la sicurezza dei cittadini. Questo progetto ambizioso richiede investimenti costanti e un impegno a lungo termine per garantire una cybersicurezza robusta e sempre aggiornata per il bene della società italiana.

