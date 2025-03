Italia: laboratorio politico per l’Occidente

L’Italia ha rappresentato un laboratorio politico per l’Occidente, dando vita a fenomeni come il fascismo e il populismo del Movimento Cinque Stelle. Questo è quanto affermato dal politologo Alessandro Campi durante l’apertura di ‘Italia. Pensiero, futuro’, un ciclo di incontri all’Istituto Italiano di Cultura di Londra. L’evento è curato da Francesco Bongarrà e Massimo Sebastiani e coinvolgerà scienziati, economisti e filosofi fino alla fine dell’anno.

Campi ha tracciato le tappe salienti della politica italiana, dalla fine della Prima Repubblica fino al governo Meloni, e ha affrontato in modo approfondito il tema del populismo, tanto in Italia quanto nel resto del mondo. Ha posto interrogativi sulla definizione di populismo, sottolineando che la politica contemporanea cerca di rivolgersi a tutti, rendendo difficile l’applicazione di una definizione tradizionale.

In particolare, si è chiesto se figure come Macron possano essere considerati populisti. Campi ha anche parlato di Silvio Berlusconi e del suo contributo alla creazione di un “centrodestra”, che egli definisce non come una semplice coalizione, ma come un vero e proprio blocco sociale con rappresentanza politica. Queste riflessioni pongono l’accento sull’evoluzione della politica italiana e sul suo impatto più ampio, suggerendo che l’analisi del populismo richiede un approccio più articolato e critico.