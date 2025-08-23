Italia: la crescita del turismo e la soddisfazione dei visitatori

Il turismo in Italia continua a mostrare segni di crescita e soddisfazione tra i visitatori. Un’analisi dell’Ufficio Statistica del ministero del Turismo, basata su dati di Data Appeal, ha evidenziato un punteggio di 86,4 per il periodo dal 1° gennaio al 4 agosto, con un incremento dello 0,6% rispetto all’anno precedente.

Questo punteggio riflette la soddisfazione dei turisti in sette categorie chiave. Tra queste figurano la qualità del cibo e delle esperienze culinarie, l’efficienza economica e il modo in cui i turisti gestiscono il loro tempo, l’inclusività e la sostenibilità, la qualità dell’ospitalità e degli alloggi, il processo di prenotazione e l’accesso, nonché il comfort e le strutture disponibili.

Grazie a questi risultati, l’Italia si colloca al secondo posto in Europa in termini di sentiment tra le principali destinazioni turistiche, subito dopo la Grecia e facendo meglio di Spagna e Francia.

Un dato particolarmente rilevante è quello relativo alla sicurezza, parte della qualità dell’esperienza, in cui l’Italia si distingue con un punteggio di 48,9, posizionandosi al primo posto, superiore a Francia, Spagna e Grecia.