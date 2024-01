Italia – Kazakhstan siglano Protocolli. Intese per CDP, SACE e SIMEST

– Il Presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha incontrato a Palazzo Chigi il Presidente della Repubblica del Kazakhstan, Kassym-Jomart Tokayev. La visita – spiega una nota ufficiale – “conferma il valore strategico del partenariato e l’eccellente livello delle relazioni. Lo scambio di importanti protocolli d’intesa che riguardano numerosi settori strategici di mutuo interesse e l’adozione di una dichiarazione congiunta testimoniano la volontà di diversificare e approfondire i legami in tutti i settori di comune interesse”.

E, in occasione della visita di Stato a Roma del Presidente Tokayev, accordo tra CDP e il Fondo Sovrano kazako. Promuovere la collaborazione tra le imprese italiane e kazake, favorendo progetti di crescita sostenibile, e individuare possibili opportunità di investimento nei due Paesi: sono i punti principali dell’accordo di cooperazione siglato dall’Amministratore Delegato di Cassa Depositi e Prestiti, Dario Scannapieco, e dal Presidente del Consiglio di Amministrazione del fondo sovrano del Kazakistan ‘Samruk Kazyna’, Nurlan Zhakupov. L’intesa è stata siglata in occasione della visita di Stato a Roma del Presidente del Kazakistan, Kassym-Jomart Tokayev.

Nel dettaglio, il Cooperation Agreement fra CDP e Samruk Kazyna ha una durata di due anni ed è focalizzato sui settori della manifattura, della transizione energetica e della logistica. La collaborazione tra le parti va dal sostegno alle opportunità di cooperazione tra le imprese dei due Paesi al possibile finanziamento di progetti di investimento sostenibili in Kazakistan, caratterizzati da un elevato impatto sugli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile SDG fissati dall’Agenda 2030.

Inoltre, l’accordo, punta a rafforzare la collaborazione tra le società del Gruppo CDP e Samruk-Kazyna, promuovendo occasioni di investimento nei due Paesi, anche prevedendo la possibile costituzione di un fondo dedicato, con l’obiettivo di facilitare lo scambio di know-how tra i tessuti economici di Italia e Kazakistan.

Anche SACE ha firmato due Memorandum d’Intesa – con KazakhExport e Development Bank of Kazakhstan DBK in occasione della tavola rotonda italo-kazaka organizzata dal Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale per la visita in Italia del Presidente della Repubblica Tokayev.

Gli accordi – firmati da Alessandra Ricci, Amministratore Delegato di SACE, Nurlan Baibazarov, Presidente di Baiterek National Managing Holding JSC per KazakhExport e DBK – hanno l’obiettivo di rafforzare la partnership tra le imprese italiane e quelle kazake, incrementando l’export Made in Italy in Kazakhstan.

In particolare, il primo MoU, firmato con KazakhExport, ha come obiettivo di sviluppare le relazioni commerciali tra Italia e Kazakhstan, incoraggiando il business delle imprese italiane interessate a operare in Asia Centrale e delle imprese kazake interessate ad accedere al mercato italiano. L’accordo prevede anche il supporto da parte di SACE a KazhakExport per lo sviluppo di nuovi prodotti assicurativo-finanziari e la promozione delle linee di business esistenti.

Il secondo MoU, finalizzato con DBK, ha l’obiettivo di rafforzare le relazioni commerciali tra i due Paesi, attraverso l’identificazione di nuove opportunità di business in settori prioritari – come il settore energetico, metallurgico, estrattivo, i trasporti, la meccanica strumentale e il food – in cui SACE si impegna a valutare operazioni entro un plafond di 100 milioni di euro. Con questo accordo, inoltre, le parti si impegnano a organizzare eventi di Business Matching che coinvolgano controparti italiane e kazake.

Il Kazakhstan rappresenta, infatti, un mercato in forte crescita per l’export italiano +31,1% nei primi dieci mesi del 2023, trainato dalle vendite nei settori fashion tessile e abbigliamento, gioielli, opere d’arte e pelletteria ma anche dai prodotti in legno, apparecchi elettrici e metalli.

Sempre nell’ambito della visita di Stato del Presidente del Kazakhstan in Italia, SIMEST ha sottoscritto oggi alla Farnesina, un accordo di collaborazione con Kazakh Invest, società nazionale d’investimento del Paese.

L’accordo è stato firmato alla Farnesina dal Presidente di SIMEST, Pasquale Salzano, e da Zhandos Temirgali Acting Chairman del Management Board di Kazakh Invest, nel corso della tavola rotonda aperta dal Presidente della Repubblica del Kazakhstan Kassym-Jomart Tokayev e dal Ministro degli Esteri, Antonio Tajani.

Con la firma le parti s’impegnano a favorire l’aumento degli investimenti bilaterali allo scopo di sviluppare ulteriormente le relazioni commerciali e aumentare il volume complessivo degli investimenti reciproci.

“L’accordo sottoscritto oggi alla Farnesina con Kazakh Invest rappresenta un’importante opportunità di sviluppo delle relazioni commerciali e industriali fra l’Italia e il Kazakhstan. Con la firma, SIMEST s’impegna infatti a supportare gli investimenti del settore produttivo nazionale, in particolare delle PMI, in Kazakhstan, a favore di un maggiore presenza del Made in Italy nella prima economia dell’Asia centrale. L’accordo s’inserisce in un più ampio quadro di collaborazione promosso dai governi dei due Paesi, a favore dello sviluppo di una partnership bilaterale strategica, con il coinvolgimento dei principali attori dell’economia e delle istituzioni pubbliche“, ha dichiarato il Presidente di SIMEST, Pasquale Salzano.