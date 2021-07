Domenica sera si terrà la partita Italia Inghilterra che decreterà il vincitore di Euro 2020 (e di default il secondo classificato). Se da una parte c’è il tifo della Regina Elisabetta e delle Spice Girls, dall’altra quello di Orietta Berti ed i Maneskin. Chi trionferà?

Nel dubbio una donna probabilmente festeggerà in ogni modo, sto parlando di Martina Maccari, moglie di Leonardo Bonucci, che finalmente riavrà a casa il marito dopo un mese d’assenza.

Poche ore fa, infatti, la donna ha scritto su Instagram “giorno 30 e rotti ormai è erotica anche la mollica del pane“, rivelando implicitamente che è oltre un mese che non fa l’amore con Bonucci.

Il perché è presto detto:

“In epoca Covid – si legge su GossipeTv – i giocatori che partecipano alla gara sono praticamente isolati dal resto del mondo per prevenire contagi che potrebbero, se provocano un focolaio, mettere persino a repentaglio l’intero lavoro di una nazionale. Altrimenti detto: niente passione finché le squadre restano in gioco. Ecco spiegato come funziona il ‘meccanismo’.

Martina Maccari e Leonardo Bonucci si sono sposati nel 2011, ma la storia d’amore è nata per gioco nel 2008. “Ci siamo conosciuti telefonicamente e quasi per scommessa“, aveva raccontato lei su Instagram, “tutt’altro che colpo di fulmine. Al primo incontro Leonardo era l’opposto di come me lo aspettassi. Non mi sembrava proprio il mio tipo. Invece… ci siamo fidanzati e poi ai tempi del Bari abbiamo cominciato a convivere“.

Italia Inghilterra, Bonucci frena i fan

Leonardo Bonucci durante la conferenza stampa pre partita Italia Inghilterra ha chiesto ai fan di darsi una regolata in caso di vittoria, dopo aver visto i video usciti dopo la partita vinta con la Spagna, in cui ci sono tifosi che dalla gioia picchiano un rider.