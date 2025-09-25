Italia indietro nella mobilità elettrica rispetto all’Europa

L’Italia ha un ritardo significativo rispetto all’Europa nella mobilità elettrica, con solo il 10,5% di veicoli elettrici rispetto a una media europea del 24%, mentre paesi come Norvegia e Svezia raggiungono percentuali molto elevate. Nella prima metà del 2025, le immatricolazioni di auto elettriche in Italia sono diminuite di quasi la metà rispetto alle aspettative del 2021, suggerendo un notevole ritardo nel rispetto delle scadenze dell’Unione Europea per la riduzione delle emissioni di CO2.

Questi dati sono stati raccolti nella sesta edizione dell’eReadiness Study di PwC Strategy& Italia, che ha analizzato le opinioni di circa 18.000 persone in 28 paesi, suddividendole in proprietari di veicoli elettrici, potenziali acquirenti e scettici. La maggior parte dei proprietari di veicoli elettrici in Italia si dice soddisfatta, ma emergono nuove criticità. La carenza di infrastrutture di ricarica pubblica, le prestazioni della batteria a basse temperature e costi di manutenzione maggiori sono fra le principali lamentele.

Un terzo degli intervistati non considera l’acquisto di veicoli elettrici a causa di preoccupazioni legate all’autonomia, ai tempi di ricarica e ai costi, ritenuti più importanti in Italia rispetto ad altri paesi europei. L’eReadiness Index, che misura il livello di preparazione alla mobilità elettrica, ha visto l’Italia scendere a un punteggio di 2,5 su 5, collocandola tra gli ultimi posti in Europa. Nonostante alcuni miglioramenti nelle infrastrutture di ricarica, come l’aumento delle stazioni ultra-veloci, l’Italia continua a presentare un divario significativo rispetto ad altre nazioni europee.