Italia in vacanza

Durante il ponte dell’Epifania, saranno oltre 6,5 milioni gli italiani in vacanza, secondo l’indagine realizzata da Tecnè per Federalberghi. Di questi, circa un milione partirà in questi giorni, mentre 5,5 milioni erano già in viaggio per le festività natalizie. La scelta delle destinazioni conferma la preferenza per il territorio nazionale, con il 94,9% degli italiani che opterà per mete italiane e solo il 5,1% per vacanze all’estero.

La tendenza principale è il turismo di prossimità, con soggiorni in regioni vicine (53,3%) o rimanendo nella propria provincia di residenza (32,3%). Chi parte per la Befana si ritaglierà in media 3,4 notti fuori casa, con una spesa pro capite di circa 382 euro. La cifra comprende trasporto, alloggio, cibo e attività ricreative.

L’hotel e il villaggio turistico restano la prima scelta per il 34,1% dei vacanzieri, seguiti dalle stanze in B&B (31,6%) e dai rifugi alpini (13,4%). La propria auto è il mezzo più utilizzato, con circa sette italiani su dieci (70,9%) che si sposteranno autonomamente. Le attività preferite dai vacanzieri includono passeggiate (43,9%), visite a mercatini ed eventi natalizi (35,2%) e partecipazione a eventi tradizionali e folkloristici (25,4%). Il 30,1% di chi non partirà cita questioni economiche come principale motivo, mentre il 20,7% resterà a casa per impegni familiari. L’indagine è stata condotta da Tecnè s.r.l. intervistando 4.007 italiani maggiorenni.