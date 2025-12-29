Italia in lutto per Brigitte Bardot

La morte di Brigitte Bardot ha scatenato una bufera intorno alle foto pubblicate da Anna Falchi in suo ricordo. La conduttrice ha postato sei immagini di se stessa, affermando di essersi sentita legata alla diva francese per via di una “lieve somiglianza”. Tuttavia, questo gesto ha generato numerose critiche, con molti che lo ritengono inadeguato e fuori luogo.

Anna Falchi ha scritto su Instagram: “Oggi è venuta a mancare quella che ho sempre considerato la donna più bella e anticonformista del mondo, Brigitte Bardot. Mi lega a lei una lieve somiglianza, che mi hanno molto generosamente riconosciuto nel passato. Spesso mi è capitato, sul set o nei servizi fotografici, di essermi ispirata a lei… Grazie Brigitte per averci fatto sognare e grata per avermi portato fortuna. Per sempre BB”. Tuttavia, queste parole sono state accompagnate da un album di foto che ritrae solo la stessa conduttrice.

Molti utenti hanno criticato il post di Anna Falchi, definendolo di pessimo gusto e narcisista. Alcuni hanno scritto: “Lo trovo di pessimo gusto il paragone in questo momento”, “Ma ce la fai?”, “L’intelligenza però non è uguale”, “Scendi dal piedistallo”, “Ti sei pettinata come lei, e qui finisce la somiglianza”.

Brigitte Bardot è morta nella sua villa a Saint-Tropez, circondata dal marito Bernard d’Ormale. Negli ultimi anni, la diva si era battuta per la causa animale e aveva simboleggiato la bellezza senza limiti. Il capo delle relazioni esterne della sua fondazione ha rivelato che, poco prima di morire, l’attrice ha sussurrato al marito “piou piou”, le parole d’amore e d’intesa fra i due.