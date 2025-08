Italia in finale: la vittoria contro la Slovenia nel volley

Nella semifinale della Nations League di volley maschile, l’Italia ha trionfato sulla Slovenia con un punteggio di 3-1. Gli azzurri, guidati dal palleggiatore Simone Giannelli, si sono imposti con i set di 25-22, 22-25, 25-21 e 25-18, segnando così la loro storica qualificazione alla finale della competizione.

Alessandro Michieletto è stato il protagonista del match, totalizzando 26 punti grazie a 19 attacchi, 4 muri e 3 ace, guadagnandosi il titolo di MVP. Buone prestazioni anche da Daniele Lavia, che ha messo a referto 12 punti, e da Kamil Rychlicki, con 11 punti. La Slovenia, nonostante la sconfitta, ha mostrato un buon gioco, sostenuta dalle prestazioni di Ziga Stern.

L’Italia ha mostrato solidità, soprattutto nei momenti chiave, rimanendo lucida anche dopo aver ceduto il secondo set. Con questa vittoria, gli azzurri si preparano ora ad affrontare la vincente della semifinale tra Polonia e Brasile, in programma domani alle 13:00. Questo passaggio alla finale rappresenta un’importante tappa storica per la selezione italiana, che non raggiungeva l’ultimo atto della Nations League sin dalla creazione della competizione.