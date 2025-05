Italia in Crisi: Lavoro Poco Qualificato e Basso Reddito

L’ultimo rapporto annuale dell’Istat evidenzia un’Italia in invecchiamento, con una popolazione che nel 2024 raggiunge 4,6 milioni di ultraottantenni e solo 370.000 neonati. Sebbene il numero di occupati aumenti, i salari reali non hanno recuperato i livelli pre-inflazionistici, risultando inferiori del 10,5% rispetto al 2019. Il potere d’acquisto dei salari è diminuito del 7,3% negli ultimi 20 anni, mentre il reddito familiare è rimasto stazionario, grazie a un incremento di stipendi in famiglia e alla diminuzione della dimensione familiare.

La crescita occupazionale, che ha visto l’ingresso di 352.000 persone nel mercato del lavoro nel 2024, è per lo più composta da ultraquarantenni, in parte a causa delle restrizioni sul pensionamento anticipato. Questo trend ha generato un incremento degli occupati, ma la produttività media è in calo, con il PIL per occupato sceso del 5,8% dal 2000, a differenza di un incremento del 11% in paesi come Francia, Germania e Spagna.

Attualmente, il 23,1% della popolazione è a rischio povertà o esclusione sociale, con punte del 39,8% nel sud Italia. Le famiglie con componenti di età inferiore ai 35 anni e quelle di origine straniera sono le più colpite. Inoltre, il 9,9% degli italiani ha rinunciato a cure mediche nel 2024, un aumento rispetto all’anno precedente.

Infine, l’Istat prevede un rallentamento della crescita nel 2025, nonostante il miglioramento dei conti pubblici, con l’indebitamento netto che scende dal 7,2% al 3,4% del PIL.

