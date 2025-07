Italia in crisi: calo potere d’acquisto e salari stagnanti

L’Italia affronta una grave crisi economica, con la perdita di potere d’acquisto tra le più allarmanti dell’area Ocse. Il recente report Employment Outlook 2025 dell’Ocse, presentato al Cnel, evidenzia come, nonostante l’aumento dei salari negli ultimi tempi, gli stipendi siano ancora inferiori del 7,5% rispetto al 2021.

L’analisi rivela che l’Italia ha registrato il calo più significativo dei salari reali rispetto alle principali economie mondiali. Anche con un incremento dei salari, la crescita non è sufficiente a contrastare l’inflazione, portando a un deterioramento del potere d’acquisto delle famiglie. I redditi da lavoro reali hanno subito una contrazione del 3,4% dal 1990 al 2023, mentre paesi come Stati Uniti, Francia e Germania vedono una crescita a lungo termine dei salari compresa tra il 30% e il 50%.

In risposta alla situazione, l’Alleanza Verdi Sinistra ha proposto un ritorno alla “scala mobile”, un sistema di adeguamento automatico dei salari al costo della vita, abolito trent’anni fa. Se adottata, la proposta prevederebbe un decreto annuale del governo per stabilire l’adeguamento salariale in base all’inflazione.

Un ulteriore problema evidenziato nel report è il calo demografico: si prevede una diminuzione della popolazione in età lavorativa del 34% entro il 2060, contro una media dell’8% nell’area Ocse. Senza interventi decisivi in politica economica e produttività, l’Italia potrebbe affrontare un rallentamento del Pil pro capite di quasi 0,5 punti percentuali all’anno. Tuttavia, ci sono possibilità di miglioramento, come la valorizzazione dei giovani e il coinvolgimento dei lavoratori anziani in buona salute.