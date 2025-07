Italia in cerca di 14 miliardi da fondo europeo per la difesa

Il governo italiano ha recentemente fatto richiesta di accesso al fondo europeo SAFE, creato per supportare la difesa, al fine di ottenere finanziamenti nel settore bellico. L’Italia richiede un ammontare di 14 miliardi di euro da utilizzare nell’arco di cinque anni, con un piano di rimborso previsto su 45 anni.

Il fondo SAFE si inserisce nel contesto del piano di riarmo avviato dalla presidente della Commissione Europea, Ursula von der Leyen, che prevede l’accumulo di fino a 150 miliardi di euro sul mercato per finanziare prestiti diretti agli Stati membri. Al momento, diciotto Paesi dell’Unione Europea hanno già aderito a questa iniziativa, e dodici di essi hanno richiesto una deroga al Patto di Stabilità per incrementare gli investimenti nel settore della difesa.

La richiesta italiana è stata ufficializzata nella sera del 29 luglio, in occasione di un incontro tra la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, e altri membri del governo, tra cui il ministro della Difesa, Guido Crosetto. Secondo il commissario europeo alla Difesa, Andrius Kubilius, l’interesse per il fondo è forte, con potenziali appalti stimati in almeno 127 miliardi di euro.

Il fondo è progettato per facilitare appalti comuni tra gli Stati membri, sostenendo investimenti in diverse categorie di spese, incluse munizioni e sistemi di difesa avanzata. Per ottenere i finanziamenti, almeno il 65% del valore del progetto deve provenire da aziende del settore della difesa ubicate nell’Unione Europea, in Ucraina o in Ocean Economic Area.

Accanto all’Italia, altre nazioni come Belgio e Francia hanno presentato richieste simili, mentre alcuni Stati hanno chiesto deroghe al Patto di Stabilità per aumentare la spesa per la difesa fino all’1,5% del PIL annuale, creando così una sostanziale opportunità di finanziamento per il settore.