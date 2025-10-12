15.7 C
Italia in campo contro Estonia: le scelte di Gattuso

Italia in campo contro Estonia: le scelte di Gattuso

L’Italia di Rino Gattuso è pronta a tornare in campo per affrontare l’Estonia nelle Qualificazioni ai prossimi Mondiali. Dopo le vittorie di inizio settembre, la nazionale azzurra scende in campo a Tallinn per il quinto incontro del suo percorso di qualificazione.

La partita si svolge a distanza di un mese dalla gara d’andata, che si è tenuta a Bergamo, dove l’Italia ha trionfato con un netto 5-0, segnando così l’esordio di Gattuso sulla panchina.

La sfida tra Estonia e Italia è in programma nella serata di sabato all’A. Le Coq Arena di Tallinn. Il calcio d’inizio è fissato per le ore 20.45. Si attende con interesse la formazione scelta da Gattuso e dal commissario tecnico estone Jurgen Henn per questa importante partita.

